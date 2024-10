L’arresto e la perquisizione (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Arrestato un 39enne a Roma per spaccio di sostanze stupefacenti: l’operazione dei Carabinieri Una nuova operazione contro il traffico di droga ha portato alL’arresto di un uomo di 39 anni a Roma. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, con il supporto della Procura della Repubblica, hanno fermato l’individuo, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava alla guida di un motociclo. Le indagini si concentrano ora sulle modalità dell’operazione di spaccio e sulla rete di distribuzione di sostanze stupefacenti di cui l’uomo potrebbe far parte. L’intervento decisivo delle forze dell’ordine è avvenuto in un’area nota per attività illecite. Durante il controllo, il 39enne è stato trovato con alcune dosi di cocaina e una somma di 620 euro, che le forze dell’ordine hanno ritenuto i proventi della sua attività di spaccio. Gaeta.it - L’arresto e la perquisizione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Arrestato un 39enne a Roma per spaccio di sostanze stupefacenti: l’operazione dei Carabinieri Una nuova operazione contro il traffico di droga ha portato aldi un uomo di 39 anni a Roma. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, con il supporto della Procura della Repubblica, hanno fermato l’individuo, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava alla guida di un motociclo. Le indagini si concentrano ora sulle modalità dell’operazione di spaccio e sulla rete di distribuzione di sostanze stupefacenti di cui l’uomo potrebbe far parte. L’intervento decisivo delle forze dell’ordine è avvenuto in un’area nota per attività illecite. Durante il controllo, il 39enne è stato trovato con alcune dosi di cocaina e una somma di 620 euro, che le forze dell’ordine hanno ritenuto i proventi della sua attività di spaccio.

