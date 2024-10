Tg24.sky.it - La madre di Leonardo, suicida a 15 anni: "I docenti dovevano tutelarlo dai bulli"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Ad un certo punto della cerimonia si è avvicinato il preside del Panzini per farmi le condoglianze, a due passi c'era la bara di Leo. Io gli ho detto solo: La prego di allontanarsi da me per favore". Lo racconta in un'intervista al Corriere della Sera Viktoryia Ramanenka, la mamma diCalcina, il quindicenne che si è tolto la vita domenica scorsa a Senigallia (Ancona), ricordando il funerale del figlio. Ora, dice "il tempo non passerà più, anche se adesso io pretendo giustizia: che queivadano dritti in riformatorio. E chi ha sbagliato tra i professori se la veda coi giudici. È un dovere per itutelare i ragazzi, noi li affidiamo a loro".