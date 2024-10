La Juve non brilla ma riesce a regolare la Lazio: decide l’autogol di Gila (Di sabato 19 ottobre 2024) l’autogol di Gila permette alla Juventus di espugnare il fortino della Lazio, conquistando tre punti di vitale importanza che rilanciano gli uomini di Thiago Motta La Juventus ritorna al successo, battendo la Lazio 1-0 all’Allianz Stadium grazie all’autogol al minuto 86 di Gila. Dopo un avvio importante della Lazio, impreziosito da una baricentro alto e da aggressività sui portatori di palla avversari, a cavallo del ventiquattresimo minuto di gioco si materializza la prima sliding door della sfida. Con un’imbucata centrata Kalulu si presenta a ridosso dell’area di rigore prima di essere toccato da Romagnoli. L’arbitro Sacchi prima fa continuare il gioco, poi richiamato al monitor estrae il cartellino rosso. Sulla conseguente punizione Vlahovic trova un pertugio nella barriera, ma la palla vola via sopra la traversa. Juventus-Lazio (LaPresse) – Calciomercato. Calciomercato.it - La Juve non brilla ma riesce a regolare la Lazio: decide l’autogol di Gila Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024)dipermette allantus di espugnare il fortino della, conquistando tre punti di vitale importanza che rilanciano gli uomini di Thiago Motta Lantus ritorna al successo, battendo la1-0 all’Allianz Stadium grazie alal minuto 86 di. Dopo un avvio importante della, impreziosito da una baricentro alto e da aggressività sui portatori di palla avversari, a cavallo del ventiquattresimo minuto di gioco si materializza la prima sliding door della sfida. Con un’imbucata centrata Kalulu si presenta a ridosso dell’area di rigore prima di essere toccato da Romagnoli. L’arbitro Sacchi prima fa continuare il gioco, poi richiamato al monitor estrae il cartellino rosso. Sulla conseguente punizione Vlahovic trova un pertugio nella barriera, ma la palla vola via sopra la traversa.ntus-(LaPresse) – Calciomercato.

