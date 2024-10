Lanazione.it - "Investimenti a scuola. E portare idee chiare"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si definisce "uomo di centro, che non giudica nessuno". Gianluca Zazzi, si affaccia per la prima volta al mondo della politica a 57 anni, portando nella squadra di Alternativa Popolare la sua lunghissima esperienza di psicologo dello sport, criminologo e insegnante nelle scuole del territorio". Perchè la scelta di candidarsi? "Questa decisione nasce dal desiderio di mettere le mie competenze professionali al servizio della comunità . E’ la mia prima volta in politica. Ho scelto Alternativa Popolare perchè ci vedo una politica di centro, come lo sono io, che punta a uno sviluppo sociale ed economico" I temi da sensibilizzare? "In primis sanità e benessere psicologico, quindi è necessario rafforzare la rete di assistenza per curare i disturbi psicologici e da stress lavorativo, con cui un po’ devono fare i conti dopo la pandemia Covid".