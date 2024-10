Il saluto Comandante della Legione al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri mattina il Generale di Divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna, ha salutato il personale del Comando Provinciale di Modena nella caserma di via Pico della Mirandola. L’Alto Ufficiale ha voluto visitare il Comando per accomiatarsi da donne e Modenatoday.it - Il saluto Comandante della Legione al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri mattina il Generale di Divisione Massimo Zuccher,“Emilia Romagna” di Bologna, ha salutato il personale deldinella caserma di via PicoMirandola. L’Alto Ufficiale ha voluto visitare ilper accomiatarsi da donne e

