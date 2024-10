Francesco Flachi: colto da un principio di infarto, "Sto meglio, grazie a tutti" (Di sabato 19 ottobre 2024) Paura per Francesco Flachi, colpito nelle scorse ore da un principio di infarto. L'ex bomber blucerchiato, ora allenatore del Psm Rapallo si trovava a casa, quando all'improvviso è stato colto da un malore. Subito soccorso è stato trasportato all'ospedale di Lavagna. Dalla stanza d'ospedale Genovatoday.it - Francesco Flachi: colto da un principio di infarto, "Sto meglio, grazie a tutti" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Paura per, colpito nelle scorse ore da undi. L'ex bomber blucerchiato, ora allenatore del Psm Rapallo si trovava a casa, quando all'improvviso è statoda un malore. Subito soccorso è stato trasportato all'ospedale di Lavagna. Dalla stanza d'ospedale

