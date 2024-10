Fonseca fa la rivoluzione e si prende il Milan: epura i disobbedienti e vince in dieci uomini (Di sabato 19 ottobre 2024) Fonseca fa la rivoluzione e si prende il Milan: epura i disobbedienti e vince in dieci uomini Può stasera un Milanista non dichiararsi innamorato di Fonseca? Secondo noi, no. Il tecnico portoghese si è comportato di conseguenza, ha dato seguito alla conferenza stampa di ieri quando aveva fatto chiaramente capire che si era stufato dell’andazzo della sua squadra. Dell’abulia di alcuni calciatori considerati rappresentativi (Theo e Leao su tutti). La sconfitta a Firenze, con ben due rigori sbagliati e due rigori mai calciati dal designato (ossia Pulisic), è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Visto che i calciatori le maniere educate non le capiscono, il portoghese è passato a quelle forti. Ilnapolista.it - Fonseca fa la rivoluzione e si prende il Milan: epura i disobbedienti e vince in dieci uomini Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024)fa lae siilinPuò stasera unista non dichiararsi innamorato di? Secondo noi, no. Il tecnico portoghese si è comportato di conseguenza, ha dato seguito alla conferenza stampa di ieri quando aveva fatto chiaramente capire che si era stufato dell’andazzo della sua squadra. Dell’abulia di alcuni calciatori considerati rappresentativi (Theo e Leao su tutti). La sconfitta a Firenze, con ben due rigori sbagliati e due rigori mai calciati dal designato (ossia Pulisic), è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Visto che i calciatori le maniere educate non le capiscono, il portoghese è passato a quelle forti.

