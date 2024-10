F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Non sono deluso, abbiamo fatto il massimo” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Non sono deluso, abbiamo fatto il massimo. Ho fatto un ottimo giro in Q2, ma con le soft ci mancava qualcosina. Mercedes era più veloce sul giro secco, anche George ha fatto qualche errorino ma ha comunque due decimi di vantaggio su tutti. Più o meno questo è il nostro valore, ma con il passo gara è una storia totalmente diversa. Cercheremo di rimontare”, sono queste le parole di Carlos Sainz, che ha concluso in quinta posizione le qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Non sono deluso, abbiamo fatto il massimo” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Nonil. Houn ottimo giro in Q2, ma con le soft ci mancava qualcosina. Mercedes era più veloce sul giro secco, anche George haqualche errorino ma ha comunque due decimi di vantaggio su tutti. Più o meno questo è il nostro valore, ma con il passo gara è una storia totalmente diversa. Cercheremo di rimontare”,queste le parole di Carlos, che ha concluso in quinta posizione le qualifiche sprint del Gran Premio degli. F1 GP: “Nonil” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Australia - cosa sono le sfere nere che hanno fatto chiudere le spiagge - Petrolio o acque reflue? Le spiegazioni degli esperti per le sfere nere in Australia Sebbene occorrano almeno sette giorni per i risultati dei test sulle misteriose sfere nere, gli esperti hanno già iniziato ad avanzare le prime ipotesi. Potrebbero essere palle di catrame, che si sarebbero formate al contatto con acqua e detriti, nella maggior parte dei casi a seguito di una fuoriuscita o di ... (Lettera43.it)

Ex tronista : “Ho fatto il provino con Signorini - sono pronta a entrare al Grande Fratello” - È una donna che sa parlare, ha una grande lucidità e puntualità nel commentare le dinamiche del gioco. A lui sarebbe servita tanto questa esperienza, sia a livello personale che lavorativo“. La stimo come donna ed è perfetta per il ruolo di opinionista”. Servono delle personalità forti, un pò focose, tipo Soleil o Antonella Fiordelisi. (Biccy.it)

Scuffet : «Mi sento maturo e non sono troppo autocritico. Il carattere aiuta ma non basta. Nicola è interessato ai portieri - non tutti i mister sono così. Vicario ha fatto una scelta coraggiosa» - Le parole di Simone Scuffet, portiere del Cagliari, sul suo passato e sull’inizio di stagione dei rossoblù in Serie A. Tutti i dettagli Simone Scuffet a 28 anni è il portiere del Cagliari e rappresenta una sicurezza per un club che deve salvarsi. Un decennio fa era un giovane prodigio, che disse no all’Atletico Madrid […]. (Calcionews24.com)