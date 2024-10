Biccy.it - Donadei al Grande Fratello grazie a “servizietti fatti e cena con una persona”? Lui risponde

(Di sabato 19 ottobre 2024) Davideè entrato ala dei “? L’accusa, mossa ai tempi da Arianna Gianfelici, è stata commentata in questi giorni dai diretti interessati, entrambi protagonisti dell’esperimento The Social Home. I due, come raccontato da Arianna, hanno avuto un flirt un paio di anni fa. “Ho conosciuto Davide in discoteca e c’è stato un bacio, mi aveva detto che non era fidanzato, ma poi ho notato una rosa sul tavolo. E così ho scritto alla sua ragazza dicendole tutto quello che era successo“. Un racconto parzialmente smentito dache ha precisato che quella sera non stava con la sua fidanzata, ma si era appena lasciato. “L’ha detto alla mia ragazza per emergere, l’ha fatta in maniera sporca. Io mi ero appena lasciato dalla mia ragazza e la sera stessa vado in discoteca dove incontro Arianna.