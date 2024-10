Como Varane nuovo membro del CdA | collaborerà ai progetti di sviluppo del settore giovanile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) A poche settimane dal suo ritiro dal calcio giocato, Raphaelinizia unpercorso fuori dal campo portando la sua esperienza e la sua leadership comedel Consiglio di Amministrazione delcon Osian Roberts, head of Development del1907, e Juliette Bolon, responsabile del programma educativo, lavorando aididellariano. “Essere uno sportivo di alto livello comporta gioia, sacrificio e la costante voglia di superare i propri limiti”, ha dichiarato. “Nel corso della mia carriera, sono stato motivato dal desiderio di migliorare e di lavorare per l’eccellenza. Il passaggio dal campo al consiglio di amministrazione non è la fine del mio percorso calcistico, sancisce anzi uninizio che non vedo l’ora di affrontare.