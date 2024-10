Zonawrestling.net - CMLL: Toni Storm sconfitta nel suo debutto in Messico

(Di sabato 19 ottobre 2024) La collaborazione tra AEW e, storica federazione di lucha libre messicana, è arrivata quasi a sorpresa alla fine del 2023. Non solo abbiamo visto diversi luchadores fare la loro apparizione in AEW, ma diversi wrestler, come Jon Moxley, Claudio Castagnoli e Bryan Danielson, hanno avuto l’opportunità di salire sullo storico ring della Arena Mexico. E ora, dopo aver rinviato il suodi qualche settimana, è toccato arappresentare l’AEW a Città dela sorpresa Durante il Viernes Espectacular, la numero 1 del ranking PWI ha affrontato La Catalina nel semi-main event della serata. Le due si sono sfidate online, con una serie di promo a distanza, prima di trovarsi l’una di fronte all’altra sul ring.