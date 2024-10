Calcio Serie A | Juventus-Lazio 1-0

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) 22.43 Labatte lae aggancia provvisoriamente in vetta l'Inter a 16 punti.Allo Stadium 1-0 per i bianconeri che giocano 70' con l'uomo in più.Biancocelesti fermi a 13 con l'Udinese. Lunga fase di studio, interrotta dal rosso diretto (con Var) a Romagnoli per fallo da ultimo su Kalulu (24').La Juve ci prova con Gatti, a lato su cross di Cambiaso. Ripresa. Vlahovic scuote la traversa,poi Douglas Luiz manca il bersaglio di testa. I bianconeri premono, lain affanno 'regala' un autogol di Gila su cross di Cabal (85').