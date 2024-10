Bucci stipula il Patto con i Liguri: Diritti delle donne, Benessere, Lavoro, Infrastrutture, Entroterra e piccoli borghi (Di sabato 19 ottobre 2024) Il candidato presidente del centrodestra: "Perché la Liguria diventi la miglior regione d’Italia e del Mediterraneo per qualità della vita" Genova, 19 ottobre 2024. Nella Conferenza Stampa tenutasi stamattina presso il point elettorale “Marco Bucci Presidente” il Sindaco ha siglato il “Patto Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il candidato presidente del centrodestra: "Perché laa diventi la miglior regione d’Italia e del Mediterraneo per qualità della vita" Genova, 19 ottobre 2024. Nella Conferenza Stampa tenutasi stamattina presso il point elettorale “MarcoPresidente” il Sindaco ha siglato il “

