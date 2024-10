Avere un’auto costa sempre di più: a Rimini impenna il prezzo delle polizze assicurative (Di sabato 19 ottobre 2024) Prezzi delle polizze assicurative mai così alti. A Rimini, nei primi nove mesi del 2024, si registra un incremento del 6,6% sull'analogo dell’anno passato. È quanto riporta l’indagine condotta dall’osservatorio assicurativo di Segugio.it. Nel periodo gennaio-settembre 2023, in provincia, il Riminitoday.it - Avere un’auto costa sempre di più: a Rimini impenna il prezzo delle polizze assicurative Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prezzimai così alti. A, nei primi nove mesi del 2024, si registra un incremento del 6,6% sull'analogo dell’anno passato. È quanto riporta l’indagine condotta dall’osservatorio assicurativo di Segugio.it. Nel periodo gennaio-settembre 2023, in provincia, il

