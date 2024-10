Asia Argento a Verissimo | Tre anni senza alcol un miracolo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sono sobria da 3, 4 mesi e 2 settimane. E’ un. Morgan? Deve toccare il fondo per rinascere”., ospite dinella puntata di oggi, risponde alla domande di Silvia Toffanin. L’attrice racconta il suo cammino per abbandonare la dipendenza dall’e si sofferma all’ultimo su Morgan, Marco Castoldi, padre di Anna Lou, la prima figlia dell’attrice. “Sono grata di essere sobria, in piedi e in salute, viva. Vedo persone che bevono, tendo a guardare come bevono. Io bevevo per saziare il mio disagio sociale, non per il gusto di bere. L’mi metteva in uno stato in cui le cose sembravano meno dolorose, ma si trattata di rimandare la verità che fa male. Non sono una persona naturalmente positiva, devo fare sforzi per non cadere nella mia negatività. Sono portata a vedere il peggiore scenario”, dice