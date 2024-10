Amnesty, Task Force Hate Speech: candidature fino al 27 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Mentre i discorsi d’odio online continuano a crescere, amplificati sempre di più dai social network, Amnesty International Italia ha aperto le candidature per entrare a far parte della sua Task Force Hate Speech. Il bando resterà aperto fino al 27 ottobre. Composta da persone attiviste formate per operare efficacemente in rete, la Task Force Hate Speech intende rispondere in modo organizzato e incisivo ai sempre più frequenti discorsi di odio che trovano spazio nei forum online e sui social network. “La nostra Task Force avrà il compito di monitorare e intervenire laddove si manifesteranno atteggiamenti e linguaggi d’odio, fornendo un contrappunto informato e rispettoso dei diritti umani”, ha dichiarato Roberta Zaccagnini, responsabile ufficio Attivismo di Amnesty International Italia. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Mentre i discorsi d’odio online continuano a crescere, amplificati sempre di più dai social network,International Italia ha aperto le candidature per entrare a far parte della sua. Il bando resterà aperto fino al 27 ottobre. Composta da persone attiviste formate per operare efficacemente in rete, laintende rispondere in modo organizzato e incisivo ai sempre più frequenti discorsi di odio che trovano spazio nei forum online e sui social network. “La nostraavrà il compito di monitorare e intervenire laddove si manifesteranno atteggiamenti e linguaggi d’odio, fornendo un contrappunto informato e rispettoso dei diritti umani”, ha dichiarato Roberta Zaccagnini, responsabile ufficio Attivismo diInternational Italia.

