Vicenda mercato Mastella | Decisione definitiva in Giunta settimana prossima a piazza Risorgimento ci sarà parcheggio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “In merito alladelladislocazione delbile voglio sottolineare che assumeremo unain una riunione diche si terrà all’inizio della”, lo comunica in una nota il Sindaco di Benevento Clemente. “La molteplice e multiforme congerie di interessi, legittimi, in gioco ha suscitato un dibattito e diverse forme d’interlocuzione tra l’amministrazione e le parti interessate dalla. Resta irrevocabile una determinazione: l’area mercatale di, con il benestare ottenuto dalla Provincia che ringrazio per la disponibilità mostrata,adibita aquando cominceranno i lavori di riqualificazione.