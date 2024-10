Via Palermo, nei bidoni della differenziata sacchetti con rifiuti di ogni tipo (Di venerdì 18 ottobre 2024) In via Palermo bidoni della differenziata in uso a inquilini di edifici della zona sul marciapiede e per giunta zeppi di sacchetti non conformi. Arrivano i boliini rossi della Messina Servizi che sono l'anticamera di sanzioni e dell'intervento della polizia municipale. La presidente della societĂ Messinatoday.it - Via Palermo, nei bidoni della differenziata sacchetti con rifiuti di ogni tipo Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In viain uso a inquilini di edificizona sul marciapiede e per giunta zeppi dinon conformi. Arrivano i boliini rossiMessina Servizi che sono l'anticamera di sanzioni e dell'interventopolizia municipale. La presidentesocietĂ

Quei 5 mila bidoni consegnati e mai usati : così il progetto "Palermo differenzia 2" si è trasformato in un flop - "Ho cinque bidoncini a casa dal 2020, ma la raccolta differenziata porta a porta qui non è mai partita". La testimonianza di una residente di via Archirafi è l'emblema del flop di "Palermo differenzia 2". Il progetto, frutto di un accordo firmato nel 2013 tra commissario per l'emergenza rifiuti... (Palermotoday.it)