Utero in affitto: Schlein sconfessa il Pd e Luxuria torna sulla favola della "gpa solidale" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ormai l'Utero in affitto è un reato universale. Sì, avete capito bene: il Senato ha approvato una legge che estende il divieto anche a chi tenta di aggirare le regole italiane andando all'estero. Non importa se si va in Canada o in Ucraina: tornati in Italia, le conseguenze legali saranno esattamente le stesse, come se la pratica fosse avvenuta qui. L'ipocrisia della sinistra sull'Utero in affitto Qualcuno grida allo scandalo, come Elly Schlein, che fino alla noia parla di «propaganda sulla pelle dei bambini», forse non ricorda la vera propaganda della follia gender che insieme ai suoi compagni vogliono portare nelle scuole italiane. Ma è curioso notare come il suo partito, il Pd, non abbia mai mosso un dito per modificare la legge del 2004 che già vietava questa pratica.

