Un gesto di amore: le copertine del Progetto Cuore per i piccoli pazienti della Neonatologia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilè un’iniziativa significativa che si propone di donare calore e conforto ai neonati ricoverati nei reparti di. Recentemente, lerealizzate nell’ambito di questohanno trovato una loro destinazione speciale presso l’Ospedale Goretti di Latina. Con un impegno straordinario, sono state prodotte oltre 9.500quest’anno, che verranno distribuite non solo in ospedali, ma anche in residenze sanitarie assistenziali di tutta Italia, portando un tocco di calore in luoghi dove la cura e l’attenzione sono fondamentali. Il: un’iniziativa di solidarietà Ilè nato dall’idea di un gruppo di volontari che desiderano offrire un supporto tangibile alle famiglie dei neonati prematuri, creandocolorate e calde da donare.