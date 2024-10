Terna a settembre consumi elettrici in calo dell' 13%

Terna, a settembre consumi elettrici in calo dell'1,3% (Di venerdì 18 ottobre 2024) A settembre il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 25,4 miliardi di kWh, in diminuzione dell'1,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende noto Terna spiegando che la variazione negativa è stata raggiunta con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media mensile di 1,3°C inferiore a quella di settembre dello scorso anno. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall'effetto temperatura, porta a una variazione pressoché stazionaria: -0,4% rispetto a settembre 2023. A livello territoriale, la variazione tendenziale dello scorso mese è risultata ovunque negativa: -0,7% al Nord, -1,5% al Centro e -2,4% al Sud e nelle Isole. Nei primi nove mesi dell'anno, il fabbisogno nazionale è in crescita del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (+1,1% il valore rettificato). Quotidiano.net - Terna, a settembre consumi elettrici in calo dell'1,3% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ail fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 25,4 miliardi di kWh, in diminuzione'1,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende notospiegando che la variazione negativa è stata raggiunta con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media mensile di 1,3°C inferiore a quella dio scorso anno. Il datoa domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall'effetto temperatura, porta a una variazione pressoché stazionaria: -0,4% rispetto a2023. A livello territoriale, la variazione tendenzialeo scorso mese è risultata ovunque negativa: -0,7% al Nord, -1,5% al Centro e -2,4% al Sud e nelle Isole. Nei primi nove mesi'anno, il fabbisogno nazionale è in crescita del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (+1,1% il valore rettificato).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne anticipazioni 30 settembre : Mario fa una rivelazione scioccante - Martina va in esterna con Ciro - Oggi, negli studi della Fascino, si è svolta una nuova e movimentata registrazione di Uomini e Donne, ricca di colpi di scena e momenti inaspettati. La rivelazione ha inevitabilmente generato tensioni, soprattutto perché lo speaker radiofonico, …. Trono Over Mario Cusitore ha scatenato il caos in studio confessando di essere stato a letto con Morena Farfante. (Movieplayer.it)

FBI 6 e FBI International 3 su Rai 2 : la trama e il cast delle puntate di sabato 28 settembre - È incentrata su un'unità di agenti specializzati che risolvono casi complessi e di alto profilo, affrontando crimini di diversa natura, dalla corruzione al terrorismo. FBI Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. Stasera su Rai 2 in prima serata appuntamento con il Federal Bureau con due episodi delle serie incentrate sulle sfide ... (Movieplayer.it)

Da venerdì 27 settembre “Room 26”. Al via la XV stagione del club romano protagonista della scena internazionale - it – www. I videowall saranno estesi fino al pavimento, rendendo l’esperienza del dancefloor una novità assoluta in città. 000 persone in tutto l’anno, testimonianza dell’importanza che il club riveste, punto di riferimento dell’intrattenimento notturno nella Città Eterna. Con l’aiuto delle autorità locali, desideriamo far conoscere ai numerosi turisti che Roma, è anche una città dove si può ... (Romadailynews.it)