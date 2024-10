Stranger Things 5: David Harbour svela la reazione del cast alla lettura del finale (Di venerdì 18 ottobre 2024) David Harbour, interprete dello sceriffo Hopper, ha raccontato la reazione del cast di Stranger Things alla lettura del finale. David Harbour ha svelato la reazione del cast al finale di Stranger Things. Gli interpreti della serie Netflix creata dai fratelli Duffer hanno infatti avuto modo di leggere lo script dell'ultima puntata e l'epilogo sembra sarà particolarmente emozionante. Un finale davvero emozionante In occasione della registrazione del podcast Happy Sad Confused, l'interprete di Hopper ha rivelato: "Per quanto riguarda questo episodio finale, quando stavamo leggendolo, solo leggendolo, siamo arrivati circa a metà e le persone hanno iniziato a piangere. Poi, quando abbiamo affrontato gli ultimi 20 minuti, è stato un pianto incontrollabile, ondate di persone diverse in lacrime. Noah Schnapp Movieplayer.it - Stranger Things 5: David Harbour svela la reazione del cast alla lettura del finale Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), interprete dello sceriffo Hopper, ha raccontato ladeldidelhato ladelaldi. Gli interpreti della serie Netflix creata dai fratelli Duffer hanno infatti avuto modo di leggere lo script dell'ultima puntata e l'epilogo sembra sarà particolarmente emozionante. Undavvero emozionante In occasione della registrazione del podHappy Sad Confused, l'interprete di Hopper ha rivelato: "Per quanto riguarda questo episodio, quando stavamo leggendolo, solo leggendolo, siamo arrivati circa a metà e le persone hanno iniziato a piangere. Poi, quando abbiamo affrontato gli ultimi 20 minuti, è stato un pianto incontrollabile, ondate di persone diverse in lacrime. Noah Schnapp

