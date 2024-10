Unlimitednews.it - Spesa sanitaria, Pelissero (Aiop) “Quella privata è stabile da 15 anni”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato risponde all’elaborazione della Fondazione GIMBE che denunciava un incremento importante della. “La Fondazione GIMBE ha commesso un errore grossolano, come hanno fatto notare i ricercatori della Bocconi, e ci aspettiamo che lo riconosca. Larappresenta un capitolo molto complesso, che possiamo comprendere bene soltanto se andiamo a leggere l’andamento nel tempo, in moltisuccessivi, di questa. Se leggiamo questo dato, che ci viene fornito dall’Istat, vediamo che il valore di questanegli ultimi quindiciè sostanzialmentee ruota in modo permanente intorno al 2% del valore del PIL.