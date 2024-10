Shock a Buenos Aires: muore tragicamente Liam Payne (Di venerdì 18 ottobre 2024) **Shock a Buenos Aires: muore tragicamente Liam Payne, ex membro degli One Direction**Liam Payne, ex componente della popolarissima boyband britannica One Direction, è tragicamente scomparso a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia argentina ha confermato la notizia, descrivendo la dinamica di un evento che ha scosso fan e colleghi di tutto il mondo. Il cantante si trovava nella capitale argentina dopo aver assistito al concerto del suo ex compagno di band, Niall Horan, e soggiornava presso l’hotel Casa Sur Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, Payne sarebbe precipitato da un balcone, riportando ferite gravissime che hanno causato la sua morte immediata. Lascia un figlio di 7 anni, Bear, avuto dalla relazione con la cantante Cheryl Cole.Le indagini preliminari non escludono il coinvolgimento di alcol o droghe. Ilfogliettone.it - Shock a Buenos Aires: muore tragicamente Liam Payne Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) **, ex membro degli One Direction**, ex componente della popolarissima boyband britannica One Direction, èscomparso a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a. La polizia argentina ha confermato la notizia, descrivendo la dinamica di un evento che ha scosso fan e colleghi di tutto il mondo. Il cantante si trovava nella capitale argentina dopo aver assistito al concerto del suo ex compagno di band, Niall Horan, e soggiornava presso l’hotel Casa Sur Palermo. Secondo le prime ricostruzioni,sarebbe precipitato da un balcone, riportando ferite gravissime che hanno causato la sua morte immediata. Lascia un figlio di 7 anni, Bear, avuto dalla relazione con la cantante Cheryl Cole.Le indagini preliminari non escludono il coinvolgimento di alcol o droghe.

