Scuole chiuse 19 ottobre 2024 in Emilia Romagna: ecco dove (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Scuole chiuse domani nel Ravennate, partite di calcio sospese in mezza regione. Si prendono le contromisure in Emilia Romagna in vista dell'allerta rossa per le piene fluviali prevista per domani. Molti i fiumi a rischio. A titolo precauzionale e per limitare il più possibile gli spostamenti e non gravare sulla viabilità, per la sola giornata di domani (sabato 19) è disposta la chiusura di tutte le Scuole della Bassa Romagna, in nove comuni, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni e occupazionali, biblioteche, cimiteri, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile e mercati. Quali sono i fiumi a rischio in Emilia Romagna sabato 19 ottobre Per domani si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di forte intensità. Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse 19 ottobre 2024 in Emilia Romagna: ecco dove Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18domani nel Ravennate, partite di calcio sospese in mezza regione. Si prendono le contromisure inin vista dell'allerta rossa per le piene fluviali prevista per domani. Molti i fiumi a rischio. A titolo precauzionale e per limitare il più possibile gli spostamenti e non gravare sulla viabilità, per la sola giornata di domani (sabato 19) è disposta la chiusura di tutte ledella Bassa, in nove comuni, i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni e occupazionali, biblioteche, cimiteri, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile e mercati. Quali sono i fiumi a rischio insabato 19Per domani si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di forte intensità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pozzuoli - allerta arancione : scuole chiuse sabato 19 ottobre - Pozzuoli si prepara così ad affrontare una giornata di maltempo con tutte le precauzioni del caso. Domani, sabato 19 ottobre, scuole chiuse a Pozzuoli per l’allerta meteo arancione. La chiusura non riguarda solo gli istituti scolastici: resteranno fuori uso anche il cimitero comunale, le aree per lo sgambamento dei cani, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici come Villa ... (Thesocialpost.it)

Allerta meteo rossa e arancione per maltempo domani 19 ottobre e scuole chiuse : l’elenco dei comuni - Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo giovedì 3 ottobre? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti per l’allerta meteo in Toscana e nelle Marche. Allerta meteo arancione su 5 regioni e gialla su altre 13.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Allerta meteo sabato 19 ottobre - scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Campania. L’elenco aggiornato - L'articolo Allerta meteo sabato 19 ottobre, scuole chiuse in diversi comuni della Calabria e della Campania. Il maltempo previsto per sabato 19 ottobre 2024 ha spinto diverse amministrazioni locali a chiudere le scuole già dal pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre. . L’elenco aggiornato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)