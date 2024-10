Scontri del 5 ottobre, fermato anche un tunisino : "È estremamente violento" (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'uomo era in piazza col volto travisato e un casco nero. Ha lanciato oggetti contudenti contro la polizia e minacciato gli agenti con una lametta. Ha precedenti per tentato omicidio e reati contro la personalità dello Stato Ilgiornale.it - Scontri del 5 ottobre, fermato anche un tunisino : "È estremamente violento" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'uomo era in piazza col volto travisato e un casco nero. Ha lanciato oggetti contudenti contro la polizia e minacciato gli agenti con una lametta. Ha precedenti per tentato omicidio e reati contro la personalità dello Stato

Nuovo corteo pro-Palestina a Roma una settimana dopo gli scontri : bandiere palestinesi - slogan e cartelli contro Israele e Netanyahu - Un nuovo corteo pro Palestina è partito sabato pomeriggio da Piazzale Ostiense, a Roma. . Mostrati cartelli che accusano Israele di “genocidio”, “apartheid”, “olocausto”. La manifestazione arriva a una settimana da quella sfociata in scontri lo scorso 5 ottobre. articolo Nuovo corteo pro-Palestina. (Ilfattoquotidiano.it)

Scontri tra tifoserie dopo 'incontro di hockey di Lugano e Ambrì - . Una notte di caos ha seguito l’incontro alla Gottardo Arena di Ambrì, dove non è stata solo la partita a fare notizia. . Poco prima delle 23, un oggetto pirotecnico è esploso in direzione di un veicolo adibito alla produzione televisiva, danneggiandolo e causando lievi ferite ad alcuni presenti. (Quicomo.it)

Scontri e violenze a Roma durante la commemorazione per le vittime dell'attacco terroristico contro Israele - Bottiglie, bombe carta e segnali stradali divelti sono stati lanciati contro le forze dell’ordine, accompagnati da sassi e altre armi improvvisate a cui gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e cariche, trasformando la piazza in un vero e proprio campo di battaglia. Le forze dell’ordine hanno scoperto un traffico di sostanze stupefacenti che aveva come base operativa proprio il centro sociale, ... (Panorama.it)