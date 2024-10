Sciopero Roma del 18 ottobre, mezzi pubblici Atac e RomaTpl non aderiscono (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Romani possono tirare un sospiro di sollievo oggi. Lo Sciopero generale di oggi venerdì 18 ottobre infatti non ha visto l’adesione del trasporto pubblico di Roma. Bus, metro e tram dunque oggi circolano regolarmente in tutta la Capitale, senza modifiche o cancellazioni. Vediamo meglio il dettaglio. Sciopero 18 ottobre Roma Atac e Tpl Con una nota ufficiale, il Comune di Roma ha spiegato che, rispetto allo Sciopero generale nazionale proclamato per oggi venerdì 18 ottobre, l’Atac e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche Romane, insieme anche a Cotral, non hanno ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali. Quindi oggi a Roma non ci dovrebbero essere disagi collegati direttamente allo Sciopero del trasporto pubblico o allo Sciopero generale. Quifinanza.it - Sciopero Roma del 18 ottobre, mezzi pubblici Atac e RomaTpl non aderiscono Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ini possono tirare un sospiro di sollievo oggi. Logenerale di oggi venerdì 18infatti non ha visto l’adesione del trasporto pubblico di. Bus, metro e tram dunque oggi circolano regolarmente in tutta la Capitale, senza modifiche o cancellazioni. Vediamo meglio il dettaglio.18e Tpl Con una nota ufficiale, il Comune diha spiegato che, rispetto allogenerale nazionale proclamato per oggi venerdì 18, l’e gli operatori privati che gestiscono le linee periferichene, insieme anche a Cotral, non hanno ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali. Quindi oggi anon ci dovrebbero essere disagi collegati direttamente allodel trasporto pubblico o allogenerale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tra sciopero e ripartenza. Niente treni : caos alla stazione. Ma oggi riapre la Faentina - Ricevendo come risposta: "Avere pazienza e aspettare". Chi per lavoro sarebbe dovuto salire a Milano. "Non mi aspettavo una situazione simile – spiega una donna in vacanza con la sua famiglia –, Firenze è stupenda, ma dopo una giornata simile è difficile portarsi via un bel ricordo". C’è chi avrebbe dovuto lasciare Firenze per continuare il suo viaggio in Toscana. (Lanazione.it)

Lo sciopero dei treni che oggi ha paralizzato l’Italia : quando finirà e perché è stato indetto - Il gruppo Fs aveva avvertito che lo sciopero dalle 21 di sabato fino alle 20 e 59 di questa sera poteva avere “un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Treni del Regionale di Trenitalia”. . “Hanno aderito settori nevralgici che quando si fermano impongono la cancellazione dei treni perché non ci sono garanzie“, ... (Notizie.com)

Oggi l’ultima giornata di sciopero dei treni : disagi fino alle 21 - orari garantiti Trenitalia e Italo - Allo sciopero sta aderendo il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Continua a leggere . La protesta è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro. (Fanpage.it)