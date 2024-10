Ilgiorno.it - Sciopero Atm oggi venerdì 18 ottobre: tutte le informazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 182024 – E’ il giorno delloAtm,18. Possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici a Milano: metropolitana, autobus e tram. L’agitazione a Milano rientra nellonazionale del trasporto pubblico locale proclamato dal sindacato AL Cobas, presente anche in Atm. “18il sindacato Al Cobas ha proclamato unodel trasporto pubblico locale a livello nazionale. A Milano – si legge in una nota di Atm - lopotrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”. Due dunque le fasce a rischio per gli utenti: quella dal mattino al primo pomeriggio e quella serale/notturna. Nel corso della giornata, vi terremo informati sulla situazione con eventuali chiusure e/o riduzioni del servizio sulle linee di superficie e della metropolitana.