Pronto soccorso via vai di medici | sono pochi

(Di venerdì 18 ottobre 2024)dell’ospedale Carlo Urbani in carenza di, continuano le uscite ma arrivano anche le ‘assunzioni’, pur se a termine e con contratti co.co.co. E’ di questi giorni la pubblicazione della determina del direttore generale Ast Ancona Giovanni Stroppa per l’ingresso di duespecializzandi che nel reparto di emergenza urgenza saranno chiamati soprattutto a gestire i codici meno gravi, così da snellire le attese. Un intervento importante che è stato caldeggiato anche dal Tribunale del Malato nelle scorse settimane quandoemerse le nuove criticità. Trein servizio con contratto co.co.co dal primo ottobre siinfatti dimessi perchéentrati in specialità, un altro in questi giorni e altri due si dimetteranno dal primo novembre per lo stesso motivo. Per sei che se neandati o se ne andranno quindi due ne entrano.