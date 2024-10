Gaeta.it - Polverone nell’ANCI Abruzzo: il PD contro la destra per la scelta del nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La polemica politica insi intensifica con la denuncia del segretario regionale del Partito Democratico , Daniele Marinelli, riguardo alla gestione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani . Marinelli ha sottolineato come lastia cercando di forzare la situazione in un contesto che, secondo lui, non solo è senza precedenti, ma mette a repentaglio la vera rappresentatività dei sindaci abruzzesi. Nel mirino ci sono le manovre dellaper candidare il Sindaco dell’Aquila, figura emblematica di Fratelli d’Italia, al vertice dell’ANCI regionale. Il contesto politico attuale inIl contesto politico abruzzese è caratterizzato da tensioni tra le diverse forze politiche, con il PD che accusa ladi voler imporre le proprie scelte senza considerare il volere dei sindaci.