Pieve di Soligo, al via i lavori di ammodernamento dell'ecocentro (Di venerdì 18 ottobre 2024) In partenza i lavori per l'ampliamento e il rinnovamento del centro di raccolta di via Cal Bruna, a Pieve di Soligo. L'intervento si propone di fornire alle famiglie e alle attività un servizio migliore, mettendo a disposizione un'area capace di ricevere maggiori quantitativi di rifiuti e spazi

