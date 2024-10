Perché al Real Madrid piace Cambiaso e perché non è il momento di cederlo per la Juventus (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Real Madrid su Andrea Cambiaso: accostamento di Tuttosport che ha animato il weekend di mercato in assenza del campionato e tra una partita Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilsu Andrea: accostamento di Tuttosport che ha animato il weekend di mercato in assenza del campionato e tra una partita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prima pagina Tuttosport : su Ricci c’è anche il Real Madrid - La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 18 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)

Juventus - Cambiaso non si fa tentare : “La Juve è il mio Real Madrid” - Insomma, l’intenzione è di restare a lungo in bianconero: “Ho rinnovato fino al 2029 e vorrei rimanere il più a lungo possibile”. Siamo stati bravi a rialzarci, anche se resta un rammarico enorme perché certe opportunità capitano poche volte nella vita”. Quindi preferisco continuare a correre”. La Juventus prepara il ritorno in campo contro la Lazio: parola all’esterno bianconero Andrea ... (Calciomercato.it)

Prime pagine 18 ottobre : Sommer e l'Inter piglia tutto - Cambiaso e la Juve come il Real Madrid - Dopo una lunga sosta per le nazionali, ci siamo: è arrivato il weekend che porta con sè il ritorno del campionato. è vigilia per la Serie... (Calciomercato.com)