Oroscopo Paolo Fox del week-end 19 e 20 ottobre 2024

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Fox rivela l'del-end di sabato 19 e domenica 20, con focus su amore e salute. Dopo una settimana costellata di alti e bassi, in cui si è dovuto faticare moltissimo, c'è chi troverà il meritato riposo in queste 48 ore. Non tutti, però, potranno allentare la corda, specialmente di sabato. Con i suggerimenti del famoso astrologo, sarà possibile ridurre eventuali problematiche e godersi al massimo questo fine settimana.Fox 19 e 20: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: per i single sarà un fine settimana favorevole. Sabato valido per pensare al futuro, e domenica di recupero netto. Coloro che hanno rotto, nella prossima settimana volteranno pagina. Lavoro: si potrà sbloccare una situazione e tornerete a farvi valere. Non farti troppi pensieri, perché presto arriveranno delle soluzioni efficaci.