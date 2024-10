Netflix cresce oltre le attese nel terzo trimestre 2024, ma aumentano i prezzi in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) La corsa di Netflix continua: il gigante dello streaming ha registrato risultati del terzo trimestre superiori alle previsioni di Wall Street, con un aumento di 5,1 milioni di abbonati rispetto al trimestre precedente. Attualmente, la piattaforma conta 282,72 milioni di abbonati in tutto il mondo. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il tasso di crescita si è rallentato: nel terzo trimestre del 2023, quando è iniziata la stretta sulle condivisioni delle password, Netflix aveva guadagnato 8,7 milioni di nuovi abbonati. I dati nel dettaglio Secondo il rapporto finanziario pubblicato dalla società , Netflix ha aggiunto 5,07 milioni di nuovi abbonati paganti nel trimestre, portando il totale globale a 282,72 milioni. Quifinanza.it - Netflix cresce oltre le attese nel terzo trimestre 2024, ma aumentano i prezzi in Italia Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La corsa dicontinua: il gigante dello streaming ha registrato risultati delsuperiori alle previsioni di Wall Street, con un aumento di 5,1 milioni di abbonati rispetto alprecedente. Attualmente, la piattaforma conta 282,72 milioni di abbonati in tutto il mondo. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il tasso di crescita si è rallentato: neldel 2023, quando è iniziata la stretta sulle condivisioni delle password,aveva guadagnato 8,7 milioni di nuovi abbonati. I dati nel dettaglio Secondo il rapporto finanziario pubblicato dalla società ,ha aggiunto 5,07 milioni di nuovi abbonati paganti nel, portando il totale globale a 282,72 milioni.

Netflix domina il mercato del video streaming in Italia nel terzo trimestre - ma si avvicina Prime Video - Lo stesso avviene anche per gli altri principali Paesi europei: nel Regno Unito ITVX al quinto posto col 6%, mentre più indietro RTL+ in Germania. Trend inverso in Spagna e Germania dove è Prime Video a precedere Netflix: in Spagna di un solo punto percentuale (24% vs 23% di Netflix) mentre in Germania di ben 2 punti percentuali (30% vs 28% di Netflix). (Game-experience.it)