Morto a 23 anni dopo un farmaco calmante: a processo due medici di Alzano Lombardo

(Di venerdì 18 ottobre 2024)– In aula c’è la sua fidanzata. Si chiama Federica, ora abita a Londra. Con lei anche i fratelli di Jason Brown Mensah, 23, origini ghanesi ma nato in Italia,il 13 febbraio 2020 a Zingonia. Il– ieri un’udienza di smistamento – è per fare luce sulle cause del decesso. Imputati per omicidio colposo duedel Pronto soccorso dell’ospedale Pesenti Fenaroli di. Parti civili la fidanzata e i due fratelli di Jason nonché il figlio che aveva avuto da una precedente relazione. Si arriva ail rigetto della richiesta di archiviazione. La vicenda prende il viaun accesso al Pronto soccorso di“per episodio psicotico”. Quel giorno il 23enne arriva in ospedale in stato di agitazione e viene trattato con un. Il giovane si trovava adper trovare degli amici.