Morgan commenta il percorso di Anna Lou a Ballando: “Continua a stupirmi, sono fiero” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anna Lou nel cast di Ballando con le Stelle, cosa pensa Morgan Morgan dice la sua in merito alla partecipazione della figlia Anna Lou a Ballando con le Stelle Morgan ha partecipato ad una delle passate edizioni di Ballando con le Stelle, quest’anno a far parte del cast del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno è la figlia del cantautore, Anna Lou. Morgan In un’intervista concessa a Fanpage il noto artista ha svelato cosa pensa del percorso della figlia a Ballando con le Stelle. Queste le sue parole: “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna Lou nella trasmissione Ballando con le Stelle. È la sua prima volta in tv, ma a guardarla non si direbbe affatto. Al contrario, sembra perfettamente a suo agio, quasi come se fosse nata per stare sotto i riflettori. Bollicinevip.com - Morgan commenta il percorso di Anna Lou a Ballando: “Continua a stupirmi, sono fiero” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)Lou nel cast dicon le Stelle, cosa pensadice la sua in merito alla partecipazione della figliaLou acon le Stelleha partecipato ad una delle passate edizioni dicon le Stelle, quest’anno a far parte del cast del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno è la figlia del cantautore,Lou.In un’intervista concessa a Fanpage il noto artista ha svelato cosa pensa deldella figlia acon le Stelle. Queste le sue parole: “In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figliaLou nella trasmissionecon le Stelle. È la sua prima volta in tv, ma a guardarla non si direbbe affatto. Al contrario, sembra perfettamente a suo agio, quasi come se fosse nata per stare sotto i riflettori.

