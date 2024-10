Meloni | Pd-M5SAvs denunciano l' Italia

Meloni: Pd-M5S,Avs denunciano l'Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) 15.55 "Pd, M5S e Avs hanno presentato un'interrogazione alla Commisisone europea chiedendo se intende aprire una procedura d'infrazione contro l'Italia per l'accordo sui flussi migratori con l' Albania". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sui social. Rivolgendosi ai follower: "Avete capito bene: alcuni partiti Italiani stanno di fatto sollecitando l'Europa a sanzionare la propria Nazione e i propri cittadini, con il solo obiettivo di colpire politicamente questo governo.Una vergogna che non può passare inosservata". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 15.55 "Pd, M5S e Avs hanno presentato un'interrogazione alla Commisisone europea chiedendo se intende aprire una procedura d'infrazione contro l'per l'accordo sui flussi migratori con l' Albania". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgiasui social. Rivolgendosi ai follower: "Avete capito bene: alcuni partitini stanno di fatto sollecitando l'Europa a sanzionare la propria Nazione e i propri cittadini, con il solo obiettivo di colpire politicamente questo governo.Una vergogna che non può passare inosservata".

