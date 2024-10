LIVE – Spal-Pescara 0-1 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per la decima giornata del girone B di. A causa del rinvio del match contro il Milan Futuro, il Delfino si è fatto raggiungere in testa alla classifica con 20 punti da Ternana ed Entella, ma i ragazzi di Baldini, ancora imbattuti, hanno tutta l’intenzione di ristabilire le gerarchie. Al Mazza però gli estensi proveranno a vendere cara la pelle per ribellarsi a questo inizio di campionato ondivago che li vede al terzultimo posto anche a causa dei tre punti di penalizzazione. L’incontro è in programma nella giornata di venerdì 18 ottobre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.