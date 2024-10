Libri. “Il Narcos – la storia di Raffaele Imperiale”, oggi presentazione a Castellammare di Stabia (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Il Narcos. La storia di Raffaele Imperiale», il libro scritto dalla giornalista Daniela de Crescenzo e da Tommaso Montanino verrà presentato oggi, venerdì 18 ottobre a Castellammare di Stabia (ore 18,30 al circolo Nautico). Alla presentazione, moderati da Vincenzo Lamberti, giornalista di Metropolis, interverrano Luigi Riello, già procuratore generale di Napoli ; Carmen Di Lauro, deputata del M5S; Nora Rizzi, preside della scuola ‘Giancarlo Siani’ di Gragnano e Vincenzo Iurillo, giornalista de «Il Fatto quotidiano». «Quella che raccontiamo è la vita rocambolesca e spericolata del Narcos che ha dominato per trent’anni il traffico della cocaina tra l’Europa e il Sudamerica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Il. Ladi», il libro scritto dalla giornalista Daniela de Crescenzo e da Tommaso Montanino verrà presentato, venerdì 18 ottobre adi(ore 18,30 al circolo Nautico). Alla, moderati da Vincenzo Lamberti, giornalista di Metropolis, interverrano Luigi Riello, già procuratore generale di Napoli ; Carmen Di Lauro, deputata del M5S; Nora Rizzi, preside della scuola ‘Giancarlo Siani’ di Gragnano e Vincenzo Iurillo, giornalista de «Il Fatto quotidiano». «Quella che raccontiamo è la vita rocambolesca e spericolata delche ha dominato per trent’anni il traffico della cocaina tra l’Europa e il Sudamerica.

‘Il narcos. La storia di Raffaele Imperiale’ : De Crescenzo e Montanino presentano il loro nuovo libro edito da Paper First - L'articolo ‘Il narcos. Modererà l’incontro il giornalista Vincenzo Iurillo. Dal 4 ottobre in libreria e in tutti gli store online, edito da Paper First (17,50€) Giovedì 10 ottobre alle 18:00 a Sorrento (Napoli), all’Azienda Autonoma di Soggiorno, la presentazione del volume: insieme agli autori, la giornalista Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino, finanziere che ha condotto le indagini, ne ... (Ilfattoquotidiano.it)