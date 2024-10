Ilgiorno.it - Ladro ucciso, cosa è successo nel bar di viale Da Mecenate? Oggi l’interrogatorio dei due cinesi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2024 –esattamente ieri all’alba, in via Giovanni Da, potrebbe essere chiarito nel pomeriggio. La Procura, guidata da Marcello Viola, ha chiesto la convalida degli arresti e la custodia cautelare in carcere per i due, accusati di omicidio volontario per averEros Di Ronza. Shou Zhou, 30anni, e lo zio Liu Chongbin, 49 anni, saranno infatti ascoltati, venerdì 18 ottobre: la coppia dovrà chiarireè accaduto ieri e la dinamica che ha portato alla morte di Di Ronza, il 37enne che si era introdotto nel bar Ji Sufen per tentare di rubare un blocchetto di “gratta e vinci”. Ieri, interrogati dal pm Maura Ripamonti nelle indagini della polizia, i duesi sono avvalsi della facoltà di non rispondere.