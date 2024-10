Incontro strategico a Roma per il futuro delle infrastrutture in Abruzzo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi pomeriggio, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato a una riunione operativa nella sede del Gruppo FS Italiane a Roma, focalizzata sul potenziamento e la modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali della regione. Questo Incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le istituzioni e le aziende del settore, per delineare le prossime azioni e strategie da adottare. Un tavolo di lavoro con i leader delle infrastrutture L’Incontro ha visto la presenza dei principali vertici del Gruppo FS Italiane, comprendente un’ampia gamma di esperti e rappresentanti di spicco nel settore dei trasporti. Tra i partecipanti figurano Stefano Donnarumma, Direttore Generale di FS Italiane, e Aldo Isi, Amministratore Delegato di ANAS, due figure centrali per la gestione delle infrastrutture italiane. Gaeta.it - Incontro strategico a Roma per il futuro delle infrastrutture in Abruzzo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi pomeriggio, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha partecipato a una riunione operativa nella sede del Gruppo FS Italiane a, focalizzata sul potenziamento e la modernizzazioneferroviarie e stradali della regione. Questoha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le istituzioni e le aziende del settore, per delineare le prossime azioni e strategie da adottare. Un tavolo di lavoro con i leaderL’ha visto la presenza dei principali vertici del Gruppo FS Italiane, comprendente un’ampia gamma di esperti e rappresentanti di spicco nel settore dei trasporti. Tra i partecipanti figurano Stefano Donnarumma, Direttore Generale di FS Italiane, e Aldo Isi, Amministratore Delegato di ANAS, due figure centrali per la gestioneitaliane.

