Il rossetto della Gen Z? È il Byoma Liptide: non secca, è glossy ed è quasi impossibile acquistarlo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un packaging carinissimo e super colorato contiene uno dei rossetti più virali del momento. È quello di Byoma Liptide, il quinto marchio rivenduto da Sephora. Brand da quasi un milione e mezzo di followers, che è diventato famosissimo per la sua filosofia. Ha infatti un approccio basato su un forte legame con la community, grazie alla quale riesce sempre a rinnovarsi. Tra i prodotti più amati ci sono alcuni pezzi skincare, come la crema idratante o il latte detergente. Ma c’è un prodotto in particolare, il loro rossetto, che non riesce a stare in magazzino per più di 24 ore. Il rossetto che dura all’infinito col finish di un gloss? È di Byoma Ad oggi conta più di 65.000 recensioni su alcuni dei suoi prodotti diventati virali: l’azienda è scozzese Byoma nasce nel 2020, in piena pandemia, da un’idea di Marc Elrick. Metropolitanmagazine.it - Il rossetto della Gen Z? È il Byoma Liptide: non secca, è glossy ed è quasi impossibile acquistarlo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un packaging carinissimo e super colorato contiene uno dei rossetti più virali del momento. È quello di, il quinto marchio rivenduto da Sephora. Brand daun milione e mezzo di followers, che è diventato famosissimo per la sua filosofia. Ha infatti un approccio basato su un forte legame con la community, grazie alla quale riesce sempre a rinnovarsi. Tra i prodotti più amati ci sono alcuni pezzi skincare, come la crema idratante o il latte detergente. Ma c’è un prodotto in particolare, il loro, che non riesce a stare in magazzino per più di 24 ore. Ilche dura all’infinito col finish di un gloss? È diAd oggi conta più di 65.000 recensioni su alcuni dei suoi prodotti diventati virali: l’azienda è scozzesenasce nel 2020, in piena pandemia, da un’idea di Marc Elrick.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il rossetto della Gen Z? È il Byoma Liptide: non secca, è glossy ed è quasi impossibile acquistarlo - Un packaging carinissimo e super colorato contiene uno dei rossetti più virali del momento. È quello di Byoma Liptide, il quinto marchio rivenduto da Sephora. Brand da quasi un milione e mezzo di foll ... (msn.com)

Questo è il rossetto skincare più clinicamente efficace mai sviluppato (e a costo mini), nuova ossessione della Gen Z - Racchiuso in una confezione minimalista e coloratissima, Byoma Liptide contiene ceramidi, peptidi e lipidi e varia di colore a seconda del pH della pelle. (vogue.it)

This affordable skincare brand is a beauty editor staple — and it's in Prime Day sales - Created by Marc Elrick, the brains behind another brand fave, Tan Luxe, the formulas are made to support the skin barrier and help you achieve your skin goals in a simplified, pared-back way. You'll ... (cosmopolitan.com)