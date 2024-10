I profughi portati in Albania tornano in libertà, Pd: “Fallimento storico di Meloni sulla pelle dei migranti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti, i deputati del Partito Democratico Ciani e Rachele Scarpa, in un'intervista a Fanpage.it: "Questo protocollo è un monumento al furore ideologico sovranista e anti-migranti più che una vera proposta rispetto alle politiche migratorie". Fanpage.it - I profughi portati in Albania tornano in libertà, Pd: “Fallimento storico di Meloni sulla pelle dei migranti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti, i deputati del Partito Democratico Ciani e Rachele Scarpa, in un'intervista a Fanpage.it: "Questo protocollo è un monumento al furore ideologico sovranista e anti-migranti più che una vera proposta rispetto alle politiche migratorie".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I profughi portati in Albania tornano in libertà, Pd: “Fallimento storico di Meloni sulla pelle dei migranti” - Dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti, i deputati del Partito Democratico Ciani e Rachele Scarpa ... (fanpage.it)

Processo Open Arms, la difesa di Salvini: «Soccorso non casuale, profughi consegnati» - «La Ong Open Arms sapeva in anteprima la rotta del barcone». Questo è uno dei punti salienti dell’arringa di Giulia Bongiorno, avvocata di Matteo Salvini al processo Open Arms, che vede il ministro de ... (meridionews.it)

Sinwar ucciso in un raid. L’Iran: “La sua morte rafforza la resistenza”. Dal Libano 15 razzi contro Israele - All'interno di questo articolo troverete immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità: sono le fotografie del cadavere di Sinwar, scoperto per caso ... (ilsecoloxix.it)