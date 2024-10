Guido Grimaldi rieletto all’unanimità presidente di Alis (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Dopo aver preso atto di un consenso unanime e di sincera stima da parte di tutti i soci, sono davvero orgoglioso di essere stato rieletto presidente di Alis. Quest’elezione coincide con una giornata molto importante perché celebriamo i primi otto anni della nostra Associazione, che è riuscita a dare finalmente voce al nostro settore e a dar vita ad una vera e propria cultura del trasporto e della logistica. La presenza oggi di autorevoli ospiti, tra i quali il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, i direttori Bruno Vespa e Monica Maggioni ed il presidente di Banca Mps Nicola Maione che ringrazio, testimonia proprio quanto Alis abbia fatto comprendere la strategicità del settore non solo nel sistema economico, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana di ciascuno di noi”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Dopo aver preso atto di un consenso unanime e di sincera stima da parte di tutti i soci, sono davvero orgoglioso di essere statodi. Quest’elezione coincide con una giornata molto importante perché celebriamo i primi otto anni della nostra Associazione, che è riuscita a dare finalmente voce al nostro settore e a dar vita ad una vera e propria cultura del trasporto e della logistica. La presenza oggi di autorevoli ospiti, tra i quali il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, i direttori Bruno Vespa e Monica Maggioni ed ildi Banca Mps Nicola Maione che ringrazio, testimonia proprio quantoabbia fatto comprendere la strategicità del settore non solo nel sistema economico, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

Alis - Guido Grimaldi rieletto presidente all’unanimità - “Ci tengo in particolare a dire – conclude il Presidente Grimaldi – che tutto ciò non sarebbe mai stato possibile senza i Soci e la squadra di ALIS, oggi una grande famiglia. E’ a loro, infatti, che devo dire il grazie più grande per quanto realizzato e per quanto realizzeremo e ci impegneremo affinchè la partecipazione attiva di tutti i Soci alla vita associativa sia ancora più intensa. (Unlimitednews.it)

Guido Grimaldi rieletto presidente Alis all'unanimita' - "Il dato che vorrei sottolineare è l'incredibile e rapida crescita associativa che abbiamo vissuto in questi anni di profonde evoluzioni e che stiamo vivendo e oggi Alis rappresenta a livello italiano ed europeo 2300 imprese, 320. 000 lavoratori e 90 miliardi di fatturato aggregato. La presenza oggi di autorevoli ospiti, tra i quali il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo ... (Quotidiano.net)

