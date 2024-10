Sport.quotidiano.net - Forlì, attento domani alla matricola. La Cittadella Vis Modena ‘punge’

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una sfida da prendere con le molle per continuare a volare ad alta quota.alle 15 ilaffronta in trasferta laVisal campo sportivo Allegretti, in erba, nella frazione di San Damaso. La squadra modenese milita per la prima volta nella sua storia in serie D dopo aver vinto il girone A di Eccellenza. Un successo concretizzato con la bellezza di 84 punti in 34 match, con sole tre sconfitte. Sulla panchina della società biancoblù è stato confermato Francesco Salmi, che abitualmente adotta lo schema 4-3-1-2. Salmi negli anni passati ha allenato Fiorenzuola, Lentigione e Progresso.