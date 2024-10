Firenze, Sherlock Holmes con Neri Marcorè inaugura la stagione del Teatro Verdi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - Debutto di stagione al Teatro Verdi affidato a Neri Marcorè, attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, con oltre 100 film e spettacoli teatrali all’attivo. Un vero punto di riferimento nel panorama culturale italiano, che vestirà i panni del più celebre detective di tutti i tempi: Sherlock Holmes. Per Marcorè sarà il suo debutto nel musical, accompagnato da un cast di oltre venti eccezionali performers. Il musical combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi il musical è ambientato nella Londra vittoriana, con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali che fanno da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Lanazione.it - Firenze, Sherlock Holmes con Neri Marcorè inaugura la stagione del Teatro Verdi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Debutto dialaffidato a, attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, con oltre 100 film e spettacoli teatrali all’attivo. Un vero punto di riferimento nel panorama culturale italiano, che vestirà i panni del più celebre detective di tutti i tempi:. Persarà il suo debutto nel musical, accompagnato da un cast di oltre venti eccezionali performers. Il musical combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi il musical è ambientato nella Londra vittoriana, con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali che fanno da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male.

