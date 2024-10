Gaeta.it - Festival delle Birre d’Abruzzo: seconda edizione a Chieti dal 22 al 24 novembre 2024

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un evento imperdibile per gli amanti della birra artigianale si prepara a tornare in Abruzzo. Ladelsi svolgerà dal 22 al 24presso il Palazzo della Camera di Commercio die Pescara, in via Ottorino Pomilio. Gli organizzatori hanno già avviato il processo di adesione, invitando produttori e food truck a partecipare, mentre l'evento promette di offrire una visibilità senza precedenti per le imprese locali della birra artigianale. Dettagli organizzativi delIl, nato con l'obiettivo di promuovere la cultura birraria e valorizzare i produttori locali, è supportato dalla Regione Abruzzo e dall'Agenzia Regionale Attività Produttive .