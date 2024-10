Era sparita da più di un mese ma grazie alla diretta tv è successo qualcosa d’incredibile (Di venerdì 18 ottobre 2024) Genitori e amici preoccupati da giorni e non sapevano che fine avesse fatto, ma grazie a due giornalisti è accaduto l’impensabile Il miracolo in diretta televisiva. Quando nessuno se l’aspettasse, ecco che una ragazza che da giorni si cercava in tutta Italia è stata ritrovata sana e salva. Una ragazza che era sparita da settimane è stata ritrovata da Chi l’ha visto (screenshot Cityrumors.it)Tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto e nel caso specifico di Anastasia che è stata ritrovata dopo giorni di ricerche estenuanti. Su di lei lo strazio dei genitori che erano ospiti fissi della trasmissione Chi l’ha Visto, con il papà che c’era ogni volta e ogni volta si lasciava andare ad appelli. Cityrumors.it - Era sparita da più di un mese ma grazie alla diretta tv è successo qualcosa d’incredibile Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Genitori e amici preoccupati da giorni e non sapevano che fine avesse fatto, maa due giornalisti è accaduto l’impensabile Il miracolo intelevisiva. Quando nessuno se l’aspettasse, ecco che una ragazza che da giorni si cercava in tutta Italia è stata ritrovata sana e salva. Una ragazza che erada settimane è stata ritrovata da Chi l’ha visto (screenshot Cityrumors.it)Tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto e nel caso specifico di Anastasia che è stata ritrovata dopo giorni di ricerche estenuanti. Su di lei lo strazio dei genitori che erano ospiti fissi della trasmissione Chi l’ha Visto, con il papà che c’era ogni volta e ogni volta si lasciava andare ad appelli.

