EA FC 25 Team 2 Total Rush Lista Carte Speciali Della Seconda Squadra

Il Team 2 Total Rush di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le Carte Speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 18 ottobre. Sperimenta l'adrenalina del calcio a 5 con Total Rush. Competi nei nuovi eventi Rush di Football Ultimate Team, assemblando quartetti a tema diversi durante la settimana e guadagnando ricompense per portare il tuo club al livello successivo. Scegli il tuo giocatore, unisciti a un massimo di 3 amici e gioca il tuo ruolo per dimostrare chi è la Squadra di calcio a 5 definitiva nel "Gioco del Mondo". Goditi una nuova Squadra di giocatori di Total Rush ogni settimana Della campagna, ispirata alle squadre ideali di calcio a 5 di alcuni dei migliori calciatori al mondo.

