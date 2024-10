Commissione Antimafia, tra scontri interni e piste scomode (Di venerdì 18 ottobre 2024) C’era un tempo in questo Paese in cui l’Antimafia era una cosa seria, serissima, che infiammava le discussioni e gli editoriali. Poi è arrivata la normalizzazione della mafia e, di conseguenza, dell’Antimafia. Così “fare Antimafia” è diventato qualcosa di diverso dal lottare contro la criminalità organizzata, riducendosi a una liturgia di commemorazioni. La normalizzazione dell’Antimafia: tra commemorazioni e silenzi Il 23 maggio si ricorda Giovanni Falcone, il 19 luglio Paolo Borsellino, e così via, in una stanca sequela di anniversari sempre uguali, accompagnati da dichiarazioni fotocopia dell’anno precedente. La mafia diventa così un “fatto storico”, qualcosa da studiare – o peggio, da evocare vagamente – senza alcun legame con il presente. Lanotiziagiornale.it - Commissione Antimafia, tra scontri interni e piste scomode Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) C’era un tempo in questo Paese in cui l’era una cosa seria, serissima, che infiammava le discussioni e gli editoriali. Poi è arrivata la normalizzazione della mafia e, di conseguenza, dell’. Così “fare” è diventato qualcosa di diverso dal lottare contro la criminalità organizzata, riducendosi a una liturgia di commemorazioni. La normalizzazione dell’: tra commemorazioni e silenzi Il 23 maggio si ricorda Giovanni Falcone, il 19 luglio Paolo Borsellino, e così via, in una stanca sequela di anniversari sempre uguali, accompagnati da dichiarazioni fotocopia dell’anno precedente. La mafia diventa così un “fatto storico”, qualcosa da studiare – o peggio, da evocare vagamente – senza alcun legame con il presente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte : “Attacchi a Scarpinato? Inaccettabili - vogliono buttare fuori lui e De Raho dalla Commissione Antimafia” - “Addirittura in commissione Antimafia, contro due campioni dell’Antimafia, che offrono competenza e una vita specchiata a combattere la mafia, adesso hanno preparato un emendamento anti Scarpinato e anti De Raho per buttarli fuori dalla Commissione Antimafia- ha aggiunto – Non permetteremo mai una cosa del genere. (Ilfattoquotidiano.it)

Inchiesta ultrà - gli atti trasmessi in commissione Antimafia : sarà istituito un comitato speciale - Il mondo del calcio deve assumersi una grande responsabilità e tagliare certi legami». Per Verini si dovrà capire come «fare qualcosa di concreto. La Procura ascolterà Calabria e Calhanoglu Intanto in Procura continuano gli interrogatori. Verini: «Il calcio deve tagliare certi legami» Ma l’invito del comitato potrebbe estendersi anche ad altri dirigenti delle squadre di Serie A, ai vertici della ... (Lettera43.it)

Ultras - la Commissione Antimafia sentirà Scaroni e Marotta per trovare soluzioni al problema (Tuttosport) - I Daspo sono utili, ma significano che i fatti si sono già verificati. Il ruolo della Commissione Antimafia è quello di supportare gli enti competenti, mostrando una linea di correttezza, legalità e trasparenza, per far capire che non si è soli, che non bisogna avere paura. Tuttosport scrive che ora “la Commissione presieduta da Chiara Colosimo potrà ora analizzare le oltre 630 pagine ... (Ilnapolista.it)